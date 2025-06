Lazio, si apre una settimana importante per il calciomercato

Da sempre un tema delicato in casa Lazio è il calciomercato. Domani è 23 giugno e solo una settimana ci separa dall'inizio del mese di luglio. La società biancoceleste continua a lavorare sottotraccia e sicuramente con cautela viste le difficoltà legate al solito indice di liquidità che rende il mercato bloccato. Il dettaglio che potrebbe far smuovere tutto è il solito, una cessione o meglio più cessioni, perchè di questo sembra aver bisogno la società biancoceleste.

Gli incontri tra Maurizio Sarri e Angelo Fabiani continuano. Faccia a faccia tra allenatore e direttore sportivo che arrivano fino al presidente Claudio Lotito per decidere le strategie da adoperare sul calciomercato. L'ambiente è impaziente e la tifoseria come sempre si divide tra la fazione critica e quella più ottimistica.

Le date che daranno il via alla stagione

L'inizio del mese di luglio sarà sicuramente utile a spronare l'ambiente Lazio. L'allenatore, Maurizio Sarri, nella sua carriera ha sempre sottolineato l'importanza di partire fin dal ritiro con una rosa quasi ultimata. Dopotutto si sa, il suo sarrismo è tema delicato che va assimilato nel tempo ed avere la maggior parte della squadra definita può fare la differenza.

Il giorno 10 luglio la rosa si ritroverà per visite mediche e test fisici. L'appuntamento successivo sarà il 14 di luglio, data in cui si apriranno le porte di Formello per l'inizio del ritiro. La Lazio inizierà a lavorare sul campo per preparare l'inizio di stagione.

Le linee guida del calciomercato

Sarà un calciomercato come mai si è visto prima in casa Lazio. Una definizione dettata da accordi avvenuti tra società e allenatore. Proprio quest'ultimo infatti, prima di firmare il contratto, ha chiesto massima partecipazione nella scelta dei calciatori da acquistare. In poche parole, nessuno vestirà la maglia della Lazio se non avrà il benestare di Maurizio Sarri.

Un altro dettaglio su cui lavoreranno di comune accordo mister e società è il fattore età. Tutte le parti desiderano una rosa giovane, talentuosa e con uno spirito ben diverso rispetto al passato.

Negli incontri che ci sono stati tra Sarri-Lotito-Fabiani è stata messa come priorità quella di trattenere i big. La Lazio non vuole smantellare e vuole partire dai pezzi da novanta. Ovviamente c'è anche da dire che nel caso di offerte irrinunciabili, non esistono profili incedibili.