Pedro: "Sono felice alla Lazio. Altre offerte ci sono state"

Era quello che da mesi si augurava l'ambiente Lazio, ovvero il rinnovo di Pedro. La stagione dello spagnolo che si è appena conclusa si commenta da sola. L'attaccante ha un animo eterno e sul campo si vede, a suon di prestazioni e numeri si è conquistato la fiducia di tifosi, società e compagni. La stima che il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha in lui era risaputa ed è stata solo rinnovata, esattamente come il suo contratto. Ai microfoni de El Dia, Pedro ha parlato del suo momento attuale e dell'accordo arrivato con la Lazio per continuare la sua avventura con l'aquila sul petto.

Le parole di Pedro sul rinnovo con la Lazio

Sono contento del rinnovo con la Lazio, effettivamente si tratta di un altro anno. La verità è che sono felice a Roma. La Lazio è una squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore. È un’altra stagione in cui spero di dare il 100%. Ma ogni momento va custodito, perché un giorno molto vicino tutto questo finirà e dovrò dedicarmi ad altro.

Le altre offerte ricevute