Liga, il Clasico sarà visibile in chiaro

DAZN e Mediaset insieme: i tifosi potranno seguire La Liga anche in chiaro

Il massimo campionato di calcio spagnolo arriva in diretta gratuita con sei sfide imperdibili, dal Clasico al derby di Madrid. La Liga sbarca in chiaro: siglato l’accordo tra DAZN e Mediaset per la trasmissione in co-esclusiva di sei match stagionali.

DAZN, la piattaforma leader mondiale nello sport live, e Mediaset, principale broadcaster commerciale italiano e tra i maggiori d’Europa, hanno confermato la nuova intesa. L’intesa riguarda i diritti di sublicenza, che permetteranno di mandare in onda alcuni incontri di cartello della Liga spagnola.

Sei partite di cartello in co-esclusiva tra DAZN e Mediaset

Grazie alla partnership, i tifosi potranno seguire tutte le emozioni de LaLiga: DAZN continuerà a trasmettere in diretta ogni match della stagione, mentre Mediaset proporrà sei delle 380 partite complessive, in chiaro e in co-esclusiva.

L’intesa rafforza una collaborazione strategica che ha già visto DAZN e Mediaset lavorare insieme in occasione della prima edizione del nuovo Mondiale per Club. Una sinergia che si rinnova per offrire al pubblico italiano un calcio internazionale sempre più accessibile.