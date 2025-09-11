Simonelli: "Milan-Como a Perth un'esigenza non un capriccio"

Giornata cruciale per l'ipotetica scelta di giocare un match del campionato italiano di calcio all'estero. Oggi, infatti, a Tirana si riunisce l’esecutivo Uefa e fra i temi sul tavolo c’è anche la possibile trasferta australiana per il match Milan-Como. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due squadre vorrebbero disputare la partita di serie A prevista per l’inizio di febbraio a Perth, in Australia. San Siro in quei giorni non sarà disponibile a causa delle cerimonie inaugurali dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. A parlare di tutto questo è stato il presidente della serie A Ezio Maria Simonelli.

Le parole di Simonelli

La situazione generale

L’idea di Milan-Como da disputare a Perth ha avuto il sostegno della Lega Serie A e della FIGC, il match sarebbe un evento eccezionale, sia per visibilità internazionale che per motivi organizzativi legati ai Giochi. Tuttavia, restano forti dubbi a livello europeo.

Contrari invece Aleksander Ceferin (presidente Uefa) e Glenn Micallef, il timore è che si crei un precedente e che questo possa aprire alla possibilità, in futuro, di esportare intere giornate di campionato, magari negli Stati Uniti.

L’esito della riunione non è scontato. L’Esecutivo Uefa, composto da 20 membri, è diviso tra favorevoli e contrari. Il rischio di un rinvio per ulteriori valutazioni esiste, ma Milan e Como sperano in un via libera, sottolineando l’assoluta eccezionalità della situazione.