Ibrahimović al FC Heidenheim, Fabrizio Romano: "Aveva diverse opzioni anche in Italia"

Conclusa l'avventura in Serie A decisamente poco esaltante tra le fila biancocelesti, Arijon Ibrahimović è tornato in Bundesliga. Il classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco andrà in prestito all'Heidenheim per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il trequartista tedesco ha già effettuato le visite mediche. Nonostante fosse corteggiato anche da altre squadre della Serie A, Ibrahimović ha scelto di tornare in Germania.

Fabrizio Romano su X

L'FC Heidenheim ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Arijon Ibrahimović in prestito dall'FC Bayern, concluso e perfezionato questa mattina. Sono state effettuate le visite mediche per Ibrahimović, che aveva diverse opzioni anche in Italia, ma ha deciso di rimanere in Bundesliga.

Ibrahimovic alla Lazio: un'avventura da dimenticare

Arrivato alla Lazio nel mercato di gennaio, l'esperienza alla Lazio è stata a dir poco deludente: il giovane è stato impiegato solo 7' in Serie A nella debacle contro il Bologna, e 12' in Coppa Italia contro l'Inter. Numeri che parlano chiaro: fin qui, un impiego sottotono e ben lontano da un percorso di crescita concreto. Il giocatore spera ora di poter trovare maggiore spazio in futuro, magari con una nuova opportunità che gli consenta di mettersi realmente in mostra.