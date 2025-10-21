Cardone: “Ci sono distanze tra Sarri e la società. Nomi per gennaio? Insigne e Ilic”

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha parlato della situazione che c’è tra Sarri e la società e si è proiettato sul mercato di gennaio: ecco le sue dichiarazioni.

Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Sarri e la società, le dichiarazioni di Giulio Cardone

Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato. Ora non è solo una questione legata a quanto accaduto, ma anche a ciò che potrà succedere durante la sessione di mercato di gennaio. Ci sono un po’ di distanze, chiaramente Sarri e Fabiani si confrontano spesso; la società attende dall’allenatore i nomi dei calciatori da mettere sul mercato. Il momento è importante anche se siamo ad ottobre, i giochi si fanno in questo momento qui. Poi è chiaro che certe operazioni le detti il mercato, non sempre tutto si realizza perfettamente. I contrasti sono oggettivi, la società prova a tranquillizzare il tecnico ma allo stesso tempo chiede di ottimizzare la rosa, visto ciò che è accaduto per esempio con Provedel o con Basic.

Il mercato di gennaio