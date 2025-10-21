Bezzi: "Sarri sta facendo il suo, Gasperini sta facendo peggio…"

Si è conclusa ieri la settima giornata di Serie A, weekend che passerà alla storia per il minor numero di gol segnati (11) nella massima serie da quando il campionato è a 20 squadre. La classifica inizia già a delinearsi con un folto gruppetto di testa che si marca a vicenda, nonostante qualche passo falso di troppo come il Napoli a Torino.

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto a TMW Radio e ha commentato anche la Lazio di Sarri e la Roma di Gasperini.

E' una stagione molto complicata, per via del blocco del mercato. Sarri, dopo aver scelto di tornare, anche per motivi di opportunità, si è trovato di fronte a un grosso problema e sta facendo anche abbastanza bene. Ha forse meritato di perdere una partita, ma per il resto può recriminare qualcosa. Ci sono gli infortuni poi che incidono e Sarri deve inventarsi dei giocatori fuori ruoli e fare gli straordinari. Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini.