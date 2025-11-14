Attesa per il rientro di Rovella: la Lazio monitora il recupero del regista

Rovella, segnali positivi dopo settimane difficili

La sosta arriva nel momento ideale per la Lazio e per mister Sarri, che finalmente può iniziare a recuperare diversi giocatori rimasti ai box. Tra i casi più delicati c’è quello di Nicolò Rovella, fermo dal derby del 21 settembre a causa della pubalgia che lo aveva già condizionato nelle prime giornate di campionato.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista ha scelto una terapia conservativa, evitando l’intervento chirurgico, e al momento non avverte più dolore. Una notizia incoraggiante, ma che richiede comunque prudenza.

Carichi da aumentare e percorso di riatletizzazione

Il regista biancoceleste inizierà ad aumentare progressivamente i carichi di lavoro e l’intensità degli allenamenti. Sarri e lo staff valuteranno ogni passo direttamente sul campo: il recupero sarà graduale e non accelerato, anche perché Rovella avrà bisogno di una fase completa di riatletizzazione prima di tornare a disposizione.