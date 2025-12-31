Lazio, Sarri accontentato: ecco l'arrivo del primo acquisto

Un nome che gira in orbita Lazio oramai da mesi. Quello di Lorenzo Insigne, pupillo di Maurizio Sarri, che nonostante le 34 primavere è considerato dall'allenatore toscano come ottimo rinforzo per la sua Lazio. A confermare tutto ciò è Sportmediaset, che sottolinea come la trattativa sia ormai conclusa e come il tecnico sia pronto a riabbracciare l'esterno napoletano sfruttando quest'ultimo come fece in passato con Dries Mertens, ovvero sia da ala pura che come falso nove all'occorrenza.

Il post social

I numeri di Lorenzo Insigne

Tanta esperienza al servizio della Lazio e sopratutto una conoscenza approfondita e reciproca tra calciatore ed allenatore. Nella sua carriera i primi lampi a Pescara, in serie B, dove ha mostrato le sue prime qualità (di alto livello). Poi il passaggio al Napoli, dove ha giocato per ben 10 stagioni collezionando nel campionato italiano 336 presenze segnando 96 gol. Statistiche importanti per il classe 1991. Anche l'esperienza nella nazionale azzurra vede figurare 54 presenze e 10 gol segnati. Adesso Insigne dovrà rimettersi in gioco e dimostrare quanto ancora ha da dare, lo farà con l'aquila sul petto.