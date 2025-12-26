Udinese, Runjaic: “La Lazio ha grandi obbiettivi, vogliamo riscattarci”

Alla vigilia di Udinese-Lazio, il tecnico dei bianconeri Runjaic ha analizzato la partita di domani e ha parlato del momento dei suoi dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina.



Udinese-Lazio, le parole di Runjaic in conferenza stampa

Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Abbiamo analizzato l'avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare.

Il commento di Runjaic sulla Lazio