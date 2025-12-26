I movimenti di gennaio: il confronto con l'ultimo mercato della Lazio

Un regalo di Natale inaspettato per i tifosi biancocelesti. La Lazio sembrava potesse operare solo a saldo zero per il mercato invernale del 2026, così non sarà invece, i capitolini infatti saranno liberi di poter intervenire liberamente con la società che ha risolto tutti quei vincoli che avevano portato al blocco dell'ultimo calciomercato, quello estivo. Adesso il trio Lotito-Fabiani-Sarri sono a lavoro per studiare le prossime mosse che scatteranno ufficialmente dal primo gennaio. Un dettaglio da non tralasciare sono le operazioni in uscita. Fattore che potrebbe essere determinante per il mercato biancoceleste.

Il calciomercato invernale della stagione 2024/2025

Sicuramente uno dei mercati invernali che hanno creato scalpore in casa Lazio. Una telenovela infinita è girata attorno ad un nome, quello di Cesare Casadei. Giovane centrocampista classe 2003 di proprietà del Chelsea. Per lui un testa a testa tra Lazio e Torino con ribaltamenti continui che lo vedevano costantemente, giorno dopo giorno, vicino all'arrivo nella capitale e poi subito poco dopo a Torino. Alla fine il giocatore è approdato nel club di Urbano Cairo con la Lazio che ha gettato quasi la spugna dopo il gioco al rialzo del Chelsea. Il fallimento dell'operazione Casadei ha portato i biancocelesti ad investire su Belahyane, regista dell'Hellas Verona. Poco meno di un anno fa mister Baroni chiedeva assolutamente un centrocampista e lui fu il profilo individuato. Gli altri due tasselli furono Provstgaard, giovane difensore danese, che rappresenta senza meno un acquisto in prospettiva e Ibrahimovic, per lui pochi minuti in campo e un riscatto non arrivato.

Il calciomercato che sta per arrivare

Come già detto, bella notizia a Formello, con il calciomercato che sarà senza alcun vincolo per i biancocelesti. Adesso c'è da individuare cosa serve alla rosa laziale con Maurizio Sarri che sembra non aver dubbi. Da quello che trapela le priorità sono 3: una punta (che arriverà solo in caso di cessione di Castellanos), una mezzala di inserimento e un terzino sinistro (anche questo in caso di cessione di Nuno Tavares). Partiamo da una trattativa molto spedita e sembra agli sgoccioli, ovvero l'arrivo dell'esterno Lorenzo Insigne. Un acquisto a parametro zero che conosce bene il gioco di Sarri e che può far comodo. Per quanto riguarda gli altri innesti, la punta arriverà solo se verrà ceduto Castellanos (per lui interessamenti sopratutto dall'America del Sud con Flamengo e River Plate). In caso di partenza i nomi che circolano sono quelli di Ionnadis, che piace da tempo a Formello che ora milita nello Sporting Lisbona e Oyarzabal, pallino di Sarri che gioca nella Real Sociedad. Passiamo alla questione mezzala, ruolo importantissimo per il gioco di Sarri. I nomi sono tanti e tutti di estrema qualità: Loftus Cheek (ostacolo stipendio), Samardzic e Brescianini. Ultimo ma non come importanza, è il ruolo di terzino sinistro. Il portoghese Nuno Tavares piace molto in Arabia e se dovesse partire i biancocelesti lo rimpiazzerebbero sicuramente con un profilo valido, da qui i nomi di Aaron Martin del Genoa, Parisi della Fiorentina e Netz del Borussia M'Gladbach. Nell'arco di qualche settimana tutto si definirà.