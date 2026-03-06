Lazio, testa al Sassuolo: Sarri gestisce le energie

Archiviata la sfida di Coppa Italia, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. Lunedì sera i biancocelesti ospiteranno il Sassuolo allo stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Maurizio Sarri avrà a disposizione due giorni per preparare l’incontro e valutare la condizione della squadra dopo le fatiche degli ultimi impegni.

Nella giornata di ieri il gruppo ha svolto una seduta di scarico, mentre oggi è previsto il riposo concesso dall’allenatore. La preparazione riprenderà sabato alle 15:30 e proseguirà domenica alle 16 con la rifinitura, momento in cui il tecnico tirerà le somme e deciderà eventuali rotazioni.

Secondo il Corriere dello Sport, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di Gila, rientrato da poco dopo lo stop per l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore verrà monitorato fino all’ultimo per capire se potrà essere impiegato o se sarà meglio preservarlo.

Sarri attende anche il rientro di Basic, fermo dalla sfida contro la Juventus ma vicino al recupero. L’unico indisponibile certo resta Rovella, ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione alla clavicola fratturata. I tempi di rientro, in questo caso, restano più lunghi.