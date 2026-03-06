Lazio, Cardone: "Lo stadio così non si vedeva dai tempi del Covid"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la protesta dei tifosi biancocelesti.

Stiamo vivendo due situazioni: quella ambientale, che riguarda i tifosi e ha la priorità, e quella che riguarda le indicazioni arrivate dalla gara contro l’Atalanta. Il recupero dei giocatori è l’aspetto più importante. Dia, Dele-Bashiru e Tavares hanno dato indicazioni preziose a Sarri.