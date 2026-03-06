Lazio, Cardone: "Lo stadio così non si vedeva dai tempi del Covid"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la protesta dei tifosi biancocelesti

Michelle De Angelis /
Olimpico
Olimpico - Fraioli

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la protesta dei tifosi biancocelesti. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei 

Stiamo vivendo due situazioni: quella ambientale, che riguarda i tifosi e ha la priorità, e quella che riguarda le indicazioni arrivate dalla gara contro l’Atalanta. Il recupero dei giocatori è l’aspetto più importante. Dia, Dele-Bashiru e Tavares hanno dato indicazioni preziose a Sarri.

La decisione del tifo organizzato 

La decisione del tifo organizzato che è arrivata ieri conferma l’assenza contro il Sassuolo di buona parte del popolo biancoceleste. Sono giorni importanti perché devi fare punti per cercare di mettere bene la classifica, anche se arrivare ottavi per scongiurare la Coppa Italia ad agosto mi sembra impossibile.

Senza tifosi non c’è lo spettacolo, ecco perché stanno analizzando anche da fuori la situazione-Lazio. La CBS segue la vicenda e ne parla in termini critici perché c’è una spaccatura netta. Lo stadio così non si vedeva dai tempi del Covid.

Lazio, testa al Sassuolo: Sarri gestisce le energie