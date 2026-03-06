Lazio, infermeria quasi vuota: Sarri ritrova le rotazioni

Dopo mesi complicati, in casa Lazio arriva finalmente una boccata d’ossigeno sul fronte infortuni. L’infermeria, che dalla scorsa estate aveva visto alternarsi numerosi giocatori, ora conta soltanto due nomi: Rovella e Gigot, ancora indisponibili.

Una situazione che permette a Maurizio Sarri di tornare a gestire la rosa con maggiore libertà. Per la prima volta dall’inizio della stagione il tecnico può scegliere e programmare rotazioni, cercando anche risposte da chi finora ha reso meno del previsto. Il primo segnale è arrivato da Dia, tornato al gol nella semifinale di Coppa Italia.

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri spera di non dover più fare i conti con nuovi stop fisici, che nei mesi passati hanno condizionato ogni reparto e limitato le opzioni tattiche. Alcuni giocatori stanno dando segnali incoraggianti: Dele-Bashiru e Dia hanno convinto, Maldini sta crescendo mentre Zaccagni è vicino al rientro. Anche Noslin ha provato a dare la scossa entrando dalla panchina.

Ora l’allenatore attende risposte anche da Ratkov, mentre sulle fasce Cancellieri e Isaksen continueranno ad alternarsi. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili al ritorno della semifinale di Coppa Italia alla New Balance Arena, appuntamento che potrebbe rappresentare l’ultimo vero traguardo stagionale per la Lazio, visto che il campionato sembra ormai offrire pochi spiragli per l’Europa.