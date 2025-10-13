Lazio, Rodia rassicura: “Nessuna allarme per gli infortuni”

La Lazio attraversa un periodo complesso sul fronte infortuni, ma dallo staff medico arrivano segnali di calma.

Rodia: “Non siamo preoccupati”

Fabio Rodia, coordinatore dell’area sanitaria biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, durante la trasmissione La Politica nel Pallone, per chiarire la situazione:

“Non siamo preoccupati per i numerosi infortuni. La pausa ci consente di lavorare al meglio, recuperando chi ha accusato affaticamenti e consentendo ai giocatori di rigenerarsi”.

Le condizioni di Castellanos

Tra i casi più recenti c’è quello di Taty Castellanos, costretto a fermarsi per un problema muscolare. “Non abbiamo ancora una diagnosi definitiva, ha spiegato Rodia, stiamo completando gli accertamenti per stabilire con precisione la prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti previsti e contiamo su un recupero rapido”. Nonostante i sette stiramenti che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane, lo staff medico non ritiene la situazione allarmante. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato con la squadra in migliori condizioni fisiche e mentali.