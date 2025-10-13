Castellanos ko: lesione al retto femorale, stop prolungato

Pessime notizie per la Lazio e per Taty Castellanos.

Infortunio in allenamento

L’attaccante argentino si è fermato durante la seduta di allenamento a Formello e gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Una diagnosi che costringerà il giocatore a un lungo stop, stimato in circa un mese e mezzo.



I tempi di recupero e le alternative

Castellanos inizierà subito il percorso di riabilitazione personalizzato, con l’obiettivo di rientrare prima possibile, ma i tempi restano incerti. Sarri dovrà dunque ridisegnare l’attacco nelle prossime partite, affidandosi con maggiore continuità a Immobile o, in alternativa, a un sistema offensivo più flessibile. L’infortunio arriva in un momento delicato della stagione, con la Lazio impegnata tra campionato e coppe, e rappresenta una perdita significativa per la profondità offensiva della squadra biancoceleste.