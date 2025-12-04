Lazio-Milan, tifo organizzato: "Stasera sarà un inferno di tifo e d'amore"

Il tifo organizzato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale in vista della gara Lazio-Milan che si giocherà stasera alle ore 21:00 allo stadio Olimpico, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e visibile in chiaro su Italia 1 o sul sito sportmediaset.it.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Ci ricordiamo tutti quello che è successo sabato. La cattiveria e la rabbia che abbiamo tutti deve essere trasmessa ai ragazzi in campo. Deve essere incanalata in modo positivo verso l'obiettivo di passare il turno.

Arriva una rivale storica per noi, è una partita sentita. C'è sempre stato un non affetto fra noi e i milanisti. Ci ricorda tante belle cose, lo scudetto rubato, la rabbia di sabato. Ci sgoleremo e gli urleremo tutto contro. C'è un senso di appartenenza che ti fa scattare la molla, dove non arrivi con la tecnica, ci arrivi con il cuore. Con la voglia di regalare qualcosa a questo popolo meraviglioso che siamo.

Vedremo stasera, se ne accorgeranno tutti, che sarà veramente un inferno. Un inferno di tifo e d'amore per scordare quello che è successo sabato e per dare un segnale a tutti, che nonostante tutto e tutti, i mezzi limitati, nonostante tutte le nostre storie, riusciamo sempre a farci ricordare. Da tutte e da tutti.

Nella pagina successiva il video delle dichiarazioni del tifo organizzato a Radio Laziale in vista della gara di Coppa Italia Lazio-Milan