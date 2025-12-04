Esclusiva| Noemi Aloisi: "Il Milan stupisce ma serve costanza. Lotito lasci la Lazio"

Poche ore separano il fischio di inizio dell'ottavo di finale tra Lazio e Milan. Allo stadio Olimpico di Roma si prepara un clima bollente, sopratutto dopo le polemiche vissute nell'ultima sfida di campionato. Ai microfoni di LazioPress è intervenuta in esclusiva la creator digitale Noemi Aloisi. La tifosissima rossonera, di origini salentine, sta spopolando sul web e sui social dove sta dimostrando la sua competenza calcistica in diverse interviste raccolte al di fuori dello stadio San Siro di Milano prima di ogni match. Questo il suo profilo Instagram per seguirla: https://www.instagram.com/la_naraofficial/

