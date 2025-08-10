Lazio, Cancellieri è il vero “acquisto” dell’estate: Sarri pone il veto alla sua cessione

La preparazione estiva della Lazio prosegue a gonfie vele e nell’amichevole di ieri, in Inghilterra, sono stati visti importanti segnali di crescita: in particolare, per quanto riguarda il giovane attaccante Matteo Cancellieri, ultimo acquisto del ds Tare, può essere considerato l’unico dell’estate di Lotito e Fabiani, di sicuro inatteso fino a pochi giorni fa perché hanno operato fra gli esuberi.

La crescita di Cancellieri

Matteo Cancellieri avrebbe potuto portare liquidità e garantire un incasso alla Lazio. Invece, Sarri lo ha bloccato e messo il veto all’ipotesi di una sua cessione perché il ragazzo è tornato più maturo e più preparato che mai, dopo due stagioni in prestito all’Empoli e al Parma. L’esterno si è riproposto benissimo e inserito perfettamente nei dettami di Sarri l’impatto a Formello, due anni fa, era stato accompagnato da uno scetticismo ingiustificato per l’investimento la cui cifra ammontava a 7,5 milioni per un attaccante classe 2002, oltre al fatto che il giovane era stato investito di responsabilità importanti poiché il ds Tare lo aveva designato centravanti, ma non solo, anche in riserva di un bomber come Immobile. Questa scelta aveva stato qualche perplessità perfino a Coverciano dove l’ex c.t. Mancini e Sandreani, capo dello scouting azzurro, credevano in Matteo e lo avevano convocato e fatto esordire l’esterno d’attacco in Nations League. Insomma, il percorso di cancellieri è stato lungo e faticoso, ma ora sembrano arrivare alle sue prime soddisfazioni.

Continua nella prossima pagina