Valeri: "La Lazio è la mia fede ma sono solo voci di mercato"

Emanuele Valeri, terzino del Parma e tifoso laziale, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo, parlando delle voci di mercato su un possibile interesse della Lazio per lui.

Io penso al Parma per ora, sono qui e penso a dare il 100%. Normale che facciano piacere, è la mia fede, ma non mi lascio distrarre perché sono solo voci.