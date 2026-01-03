Valeri: "La Lazio è la mia fede ma sono solo voci di mercato"
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Emanuele Valeri, terzino del Parma e tifoso laziale, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo, parlando delle voci di mercato su un possibile interesse della Lazio per lui.
La conferenza stampa di Emanuele Valeri
Io penso al Parma per ora, sono qui e penso a dare il 100%. Normale che facciano piacere, è la mia fede, ma non mi lascio distrarre perché sono solo voci.
