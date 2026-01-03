Calciomercato Lazio, il Fenerbahce punta un altro biancoceleste: i dettagli

Il Fenerbahce continua ad osservare i calciatori della rosa biancoceleste, infatti, sembra che ora stia puntando un centrocampista della Lazio

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La fase di mercato invernale si avvicina e questa è una grande occasione per la Lazio di rinforzare la propria rosa e tentare di centrare l'obiettivo Europa, infatti, nelle tasche della società sono già entrati circa 29 milioni per la cessione di Taty, che ora veste la maglia del West Ham. Il Fenerbahce continua a sorvegliare i calciatori biancocelesti, infatti, sembra che ora abbia messo gli occhi su un centrocampista. 

Calciomercato Lazio, il Fenerbahce punta Guendouzi 

Come riportato da Gianluca di Marzio e da Sky Sport, il club turco vorrebbe tentare il colpo con il centrocampista Matteo Guendouzi, con il quale ha già avviato i contatti ed ha già ricevuto un'apertura dal calciatore. Nonostante ciò, sembra che non siano ancora arrivate offerte ufficiali alla Società Lazio, tuttavia, il Direttore sportivo Devin Özek ha già cominciato a lavorare all'operazione

Il post di Gianluca di Marzio sulla piattaforma X

