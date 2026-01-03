Calciomercato Lazio, il Fenerbahce punta un altro biancoceleste: i dettagli

La fase di mercato invernale si avvicina e questa è una grande occasione per la Lazio di rinforzare la propria rosa e tentare di centrare l'obiettivo Europa, infatti, nelle tasche della società sono già entrati circa 29 milioni per la cessione di Taty, che ora veste la maglia del West Ham. Il Fenerbahce continua a sorvegliare i calciatori biancocelesti, infatti, sembra che ora abbia messo gli occhi su un centrocampista.

Calciomercato Lazio, il Fenerbahce punta Guendouzi

Come riportato da Gianluca di Marzio e da Sky Sport, il club turco vorrebbe tentare il colpo con il centrocampista Matteo Guendouzi, con il quale ha già avviato i contatti ed ha già ricevuto un'apertura dal calciatore. Nonostante ciò, sembra che non siano ancora arrivate offerte ufficiali alla Società Lazio, tuttavia, il Direttore sportivo Devin Özek ha già cominciato a lavorare all'operazione.

Il post di Gianluca di Marzio sulla piattaforma X