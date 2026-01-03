Juventus-Lecce 1-1, David spreca ed i bianconeri pareggiano solamente

E' la partita delle 18 del sabato sera quella all'Allianz Stadium di Torino, Juventus-Lecce ad affrontarsi. I bianconeri devono continuare a macinare punti per restare nelle vette più alte della classifica mentre i giallorossi di Di Francesco cercano di ottenere più punti possibili per puntare alla salvezza. La sfida finisce 1-1 con le reti di Banda per i leccesi e Mc Kennie per i padroni di casa.

Il primo tempo

Il prima frazione vede un match a senso unico. La Juventus fa la partita e cerca in ogni modo di sfondare la difesa avversaria. Diverse occasioni con il portiere Falcone chiamato a fare gli straordinari in diverse situazioni. Su tutte la parata su David con il pallone che finisce poi sul palo. A pochi istanti dalla fine del primo tempo arriva però quello che tutti non si aspettavano: lampo di Banda che con una serpentina si libera a fa partire un tiro imprendibile per Di Gregorio. Dopo i primi 45 minuti il risultato è 0-1 per il Lecce.

Il secondo tempo

L'aggressività della vecchia signora è visibile fin da subito. Bastano 4 minuti ai bianconeri per raggiungere il pareggio grazie al gol di Mc Kennie: freddezza e precisione sotto porta per il centrocampista americano. La spinta juventina continua senza sosta e al minuto 66 la Juventus ha l'occasione per passare in vantaggio. Il Var è chiamato a correggere una decisione arbitrale per un fallo di mano non visto, rigore assegnato. Dagli undici metri va David che tira però un rigore bruttissimo, centrale e che Falcone para con un piede. La Juventus ci prova fino alla fine: palo di Yildiz e miracoli vari di Falcone. Finisce in parità.