Lazio Women-Napoli, D'Auria: "Vittoria importante oggi dopo la sconfitta col Milan"

Quinta giornata del campionato di serie A femminile che si chiude con il sorriso per la Lazio Women. Vittoria arrivata nel finale in un match ostico ed equilibrato contro il Napoli. Al 93simo sblocca e chiude la partita il gol di Martina Piemonte. Le biancocelesti ora si trovano a 9 punti dopo 5 giornate a pari merito con Como e Milan. A parlare alla fine del match è stata Federica D'Auria. Di seguito le sue parole.

Vittoria importante per come maturata e per averci creduto fino alla fine.

Si oggi vittoria davvero importante per noi, sopratutto vista la sconfitta avvenuta la scorsa settimana contro il Milan.

Vittoria che aiuta anche in vista del derby?

Sicuramente, è una partita a cui teniamo molto e vincere aiuta a preparare meglio una sfida simile.

Il mister è molto passionale e carico, cosa riesce a trasmettervi?

Il nostro allenatore sente molto le partite ed è il primo a lavorare duramente per noi, di conseguenza noi cerchiamo sempre di dare il massimo sia per lui che per noi stesse. Ci da sempre una spinta in più e oggi siamo state brave.

Siete terze ora e arriva il derby. Le ambizioni della squadra?

Il nostro obiettivo è fare una stagione migliore dello scorso anno e restare più competitive più a lungo possibile dando il massimo ad ogni partita. Abbiamo la consapevolezza di esser forti ma anche che c'è sempre da migliorare.

Come vivi il momento tra la convocazione in nazionale e le belle prestazioni con la Lazio Women?