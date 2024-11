Di sicuro avrà festeggiato compleanni migliori. Oggi Boulaye Dia, spegne 28 candeline ma lo dovrà fare in isolamento dal Senegal perchè l'altro ieri ha contratto la malaria. La Lazio attende notizie sul suo rientro in Italia e anche Baroni spera di riavere l'attaccante in tempi brevi, visto che il momento positivo che stava passando.

Gli auguri della Lazio