Oddi: “Vittoria meritata della Lazio. Gila ottimo”
L’ex difensore biancoceleste, commenta il successo sull’Olimpico contro la Juventus e il gol decisivo del centrocampista croato
Il post Lazio-Juve
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha analizzato la preziosa vittoria della Lazio contro la Juventus, maturata grazie al gol di Toma Basic.
Queste le sue parole:
La partita con la Juventus era molto importante e la Lazio l’ha vinta meritatamente. Noi siamo stati bravi, loro no. Mi è piaciuta la prestazione, l’approccio, l’aiuto che si sono dati in campo. La Lazio ha giocato da squadra, sfruttando al massimo le occasioni che sono state costruite. Ho visto voglia da parte della squadra, poi dallo stadio ho apprezzato ancora di più. Singoli? Mi ha entusiasmato Basic, l’avevo dimenticato. Ero preoccupato dall’assenza di Cancellieri, ma Isaksen è tornato a buoni livelli. Non l’ha fatto rimpiangere.
Gila? Sta facendo ottime gare, sbaglia pochissimo rispetto alla scorsa stagione. Il suo rendimento ora è eccellente, sta giocando da calciatore forte. Anticipa, marca bene, davvero un bel campionato. Un po’ come Provedel e Cataldi.