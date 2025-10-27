Oddi: “Vittoria meritata della Lazio. Gila ottimo”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha analizzato la preziosa vittoria della Lazio contro la Juventus, maturata grazie al gol di Toma Basic.

La partita con la Juventus era molto importante e la Lazio l’ha vinta meritatamente. Noi siamo stati bravi, loro no. Mi è piaciuta la prestazione, l’approccio, l’aiuto che si sono dati in campo. La Lazio ha giocato da squadra, sfruttando al massimo le occasioni che sono state costruite. Ho visto voglia da parte della squadra, poi dallo stadio ho apprezzato ancora di più. Singoli? Mi ha entusiasmato Basic, l’avevo dimenticato. Ero preoccupato dall’assenza di Cancellieri, ma Isaksen è tornato a buoni livelli. Non l’ha fatto rimpiangere.