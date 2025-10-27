Castellanos scalda i motori: il messaggio social sul rientro

Percorso di recupero in corso per l’attaccante argentino

Valentín Castellanos continua il suo percorso di riabilitazione dopo la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. L’attaccante biancoceleste, costretto ai box da diverse settimane, dovrà saltare anche la trasferta di Pisa in programma giovedì 30 ottobre alle 20:45. Si tratta dell’ennesimo stop che complica i piani offensivi di Sarri, già alle prese con numerosi infortuni in rosa.

Il messaggio social che rassicura i tifosi

Nonostante lo stop, Castellanos mostra fiducia e determinazione. Sul proprio profilo Instagram, l’argentino ha pubblicato una foto accompagnata dalla frase: “Sempre meno…”, lasciando intendere che il rientro è ormai vicino e che la riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi.

Un segnale incoraggiante per i tifosi e per lo stesso tecnico biancoceleste, che spera di riaverlo presto a disposizione per ridare peso e profondità all’attacco della Lazio.

Di seguito il post del Taty: