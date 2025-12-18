Supercoppa, tensione nel finale di Napoli-Milan: cosa è successo
Scintille tra Tomori e McTominay, doppio giallo ma gara sotto controllo
Si accende il finale di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, con un episodio di nervosismo che vede protagonisti Tomori e McTominay. Al minuto 82, sul punteggio di 2-0 per gli azzurri, il centrocampista del Napoli commette due falli ravvicinati, provocando la reazione del difensore rossonero che calcia il pallone verso l’avversario a gioco fermo.
Ne nasce una breve mischia che costringe l’arbitro Zufferli a interrompere la ripresa per alcuni secondi. Il direttore di gara ristabilisce l’ordine estraendo il cartellino giallo per entrambi i giocatori. L’episodio non incide sull’andamento della partita: il Napoli gestisce il vantaggio maturato con un gol per tempo e conquista l’accesso alla finale, dove affronterà la vincente di Bologna-Inter.