Supercoppa italiana, Napoli in finale: Milan ko 2-0

La prima semifinale di Supercoppa va al Napoli, che supera il Milan per 2-0 e stacca il pass per la finale, dove affronterà la vincente di Inter-Bologna. Successo meritato per la squadra di Antonio Conte, apparsa più solida e incisiva nei momenti chiave del match.

A sbloccare la gara è Neres, favorito da un grave errore di Maignan in fase di impostazione. Il Milan fatica a reagire e paga una prova opaca di Nkunku, mai realmente incisivo. Nella ripresa sale in cattedra Hojlund: il danese domina il duello con De Winter e firma il gol del raddoppio, risultando il migliore in campo e indirizzando definitivamente la semifinale.