De Silvestri: "Ricordo di aver vinto con la Lazio, nel 2009"

Lorenzo De Silvestri è stato intervistato durante la conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia (Bologna-Milan, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 21:00) e, per rispondere ad una domanda, è tornato a parlare di quando giocava nella Lazio, raccontando la vittoria di questo trofeo nel 2009.

Depositphotos

La dichiarazione di De Silvestri

Come riporta TuttomercatoWeb, ecco la risposta di De Silvestri:

Quando avete capito che avreste potuto arrivare in finale? Cosa significherebbe vincere la Coppa Italia?

Ricordo la partita di Bergamo, in cui abbiamo battuto l'Atalanta senza prendere gol: una partita che ci ha fatto dire che potevamo arrivare in fondo. A livello personale, arrivato a quasi 37 anni, mi soffermo e apprezzo di più le cose. Ricordo di aver vinto nel 2009 con la Lazio, ma ero 21enne con un altro carattere e una maturità diversa. Ora vivo tutto con più coscienza, mi sento il più esperto ma so che sono tutti super professionali



Il periodo di Lorenzo De Silvestri alla Lazio

Lorenzo De Silvestri nasce a Roma il 23 maggio 1988, ed è attualmente un difensore del Bologna, squadra di cui è anche capitano.

Il suo esordio con la Lazio avvenne nel 2005, all'età di 17 anni, nella partita contro il Tampere United; il suo primo gol, invece, De Silvestri lo segnò - proprio in Coppa Italia - contro il Rende.

In Serie A, il suo esordio arrivò nel 2007, durante il match contro la Fiorentina. Inoltre, è proprio in questo anno che riuscì a diventare titolare. Sempre con la Lazio, Lorenzo De Silvestri esordì anche in Champions League, nella stagione 2007-2008.

La vittoria della Coppa Italia con la Lazio arrivò la stagione seguente: il match fu portato a casa dai biancocelesti, dopo i rigori. De Silvestri riuscì a giocare anche questa partita, subentrando durante il primo tempo supplementare.