Serie B: la Sampdoria è retrocessa in C per la prima volta

Questa sera, 13 maggio 2025, è terminata l'ultima giornata del campionato Serie B e ci sono state molte novità, soprattutto per quanto riguarda le retrocessioni.

Sampdoria, Depositophotos

La prima volta della Sampdoria in Serie C

Dopo il Cosenza e il Cittadella, come riporta TuttomercatoWeb, è retrocessa in Serie C anche la squadra di Evani: la Sampdoria, a 41 punti. Il tutto è estremamente scioccante, soprattutto perché, ad inizio stagione, la squadra ligure sembrava promettere molto bene, ma, a causa della serie di risultati negativi, la strada è completamente cambiata. Questa sera, infatti, la Sampdoria non è riuscita a salvarsi nemmeno con il pareggio contro la Juve Stabia.

I risultati dell'ultima giornata di Serie B

Ecco i risultati di questa ultima giornata del campionato Serie B:

Brescia - Reggiana 2-1

Cittadella - Salernitana 0-2

Juve Stabia - Sampdoria 0-0

Mantova - Catanzaro 0-0

Modena - Cesena 0-1

Palermo - Carrarese 1-1

Pisa - Cremonese 2-0

Sassuolo - Frosinone 0-1

Spezia - Cosenza 3-1

Südtirol - Bari 0-0

Si salvano, con questi risultati, il Brescia e il Mantova.