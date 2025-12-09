Lazio, rischio di due turni di stop per Gila: ecco quando sarà svelato il verdetto finale

La gara contro il Parma si avvicina, infatti, sabato 13 dicembre alle ore 18:00, per la 15a giornata del Campionato di Serie A, le aquile saranno impegnate allo stadio Tardini, tuttavia, il Comandante Maurizio Sarri dovrà riflettere molto bene sulle pedine da schierare, soprattutto dato che dovrà fare a meno di Mario Gila, fermo per squalifica.

Gila - Fraioli

Mario Gila: quando si saprà il verdetto finale

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo essersi rivolto al direttore di gara Fabbri dicendo: “sei scarso, sei scarso”, il difensore centrale Mario Gila ha ricevuto un rosso ed ora rischia di saltare sia la gara contro il Parma che Lazio-Cremonese. Il verdetto finale si scoprirà soltanto in giornata con le decisioni del Giudice sportivo, tuttavia, il tecnico pensa già al sostituto e stavolta potrebbe essere Patric a partire titolare.

