Calciomercato Lazio, si avvicina la finestra di gennaio: gli obiettivi principali di Sarri

La finestra di gennaio si avvicina e, nonostante i netti miglioramenti della rosa biancoceleste, la necessità di rinforzi nei vari reparti è sempre più evidente, soprattutto nel caso di possibili cessioni. Il 16 dicembre si scoprirà se il mercato sarà bloccato o meno, ma nel frattempo il Comandante Maurizio Sarri ha già individuato i vari obiettivi sui quali si spera che la Lazio si possa concentrare in inverno, in modo tale da aiutare la squadra a scalare la classifica di Serie A.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio: gli obiettivi principali di gennaio

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra gli obiettivi principali del mister risaltano un vice Zaccagni (Insigne) e una mezzala (Illic), mentre il discorso sul regista è più aperto poiché Cataldi è rientrato, Rovella dovrebbe tornare a gennaio e Basic può essere adattato per quel ruolo. Oltre alla necessità assoluta di un terzino, dato che Tavares continua a non convincere e a Pellegrini manca la costanza, ci sono vari problemi in attacco, tuttavia, una nuova punta potrebbe arrivare soltanto in caso di partenza di Taty. Per quanto riguarda la fascia destra, invece, tutto dipende se si riuscirà a trovare un accordo con Marusic, da anni pilastro della Lazio, infatti, il montenegrino chiede due anni più opzione e cifre più alte rispetto a giugno, quando la firma salta all'ultimo.

Nella pagina successiva il botta e risposta tra Sarri e Lotito sul mercato