Lazio, ansia per Isaksen: Sarri potrebbe perderlo per molte giornate

Dopo il pareggio contro il Bologna allo stadio Olimpico, le aquile sono pronte a riscendere in campo e ad affrontare il prossimo avversario, infatti, sabato 13 dicembre alle ore 18:00 è in programma la gara Parma-Lazio, tuttavia, la rosa biancoceleste non può più permettersi di sbagliare dato che i tre punti diventano sempre più importanti se si vuole centrare l'obiettivo Europa. L'incontro non sarà molto facile per le aquile, infatti, non solo il mister dovrà fare a meno di Mario Gila, che ha ricevuto un'espulsione diretta nel match contro i rossoblu, ma per via di un problema all'adduttore anche l'esterno Gustav Isaksen potrebbe essere indisponibile.

Isaksen - Fraioli

Gustav Isaksen: la data dell'esame e quante giornate rischia di saltare

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime ore l'esterno numero 18 dovrà sottoporsi agli esami strumentali per verificare l'entità del fastidio agli adduttori, riscontrato alla fine del primo tempo di Lazio-Bologna. Anche se all'inizio sia il danese che il Comandante erano molto fiduciosi, adesso si teme uno stiramento che allontanerebbe l'ex Mydtjjland dal campo per circa 20 giorni e che farebbe slittare il suo rientro a gennaio.

