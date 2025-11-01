Senza gol, Sarri prova un nuovo tipo di attacco: le novità

L'attacco messo in campo da Sarri non riesce a segnare: nelle ultime tre partite, infatti, i biancocelesti hanno bucato la rete solo una volta. E' per questo motivo che, come riporta La Gazzetta dello Sport, il mister toscano ha deciso di provare a sperimentare.

La decisione di Sarri

Per ritrovare il gol contro il Cagliari, Maurizio Sarri sembrerebbe pronto a tutto, anche a sperimentare con i propri uomini.

Il doppio centravanti non è servito a molto e per questo motivo la decisione è quella di continuare con il classico 4-3-3. E' proprio con questo modulo, però, che il Comandante deve osare, apportando novità per permettere alla formazione biancoceleste di trovare la rete più facilmente. La Lazio deve essere più precisa e girare di più, permettendo a chiunque di fare gol… contro il Cagliari sarà la prova del nove.

I problemi della Lazio: non è solo l'attacco

I biancocelesti segnano poco, ma il problema principale non risiede solo negli attaccanti, ma anche nelle tante difficoltà causate dai continui infortuni in casa Lazio: da Castellanos a Cancellieri; da Rovella a Tavares…