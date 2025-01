Juventus-Lazio, Fedeli: “Non possiamo recriminare nulla alle ragazze. A Como dovremo…”

La squadra di Grassadonia tenta il colpaccio a casa della Juventus rimontando per 3-0 clamorosamente il risultato dell’andata terminato invece 3-1 a favore delle bianconere al Fersini di Formello. Nel secondo tempo, aiutata anche da cambi strategici con Girelli, Cantore e Bonansea, la Juventus trova nel finale grazie alla doppietta con Kullberg il passaggio del turno alla semifinale di Coppa Italia.

Di seguito le parole del vice allenatore della Lazio Women, Gianmarco Fedeli, al termine della gara contro la Juventus.

C’è tantissimo orgoglio della squadra, delle ragazze che hanno dato tutto ciò che potevano dare, il cuore, l’anima. Purtroppo c’è rammarico perché la partita era sul 3-0. Ci credevamo prima della partita ma anche durante la gara ancora di più. Non possiamo fare altro del responso del campo. Ci portiamo via la prestazione e la vittoria perché siamo venute a casa della Juventus e abbiamo fatto la nostra partita. Ci portiamo via questo con orgoglio e continueremo a lavorare su questa strada.

Ogni tanto paghiamo un po’ di inesperienza, le ragazze stanno lavorando su questo e ci mettono tantissima applicazione e attenzione, per cui non si può recriminare nulla alle ragazze. Continueremo a lavorare come abbiamo smeorr fatto, le ragazze in settimana lavorano in modo straordinario e ci mettono tutto l’amore che hanno. Arriveremo a dama sicuramente.