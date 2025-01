Altro rinvio per Casadei e Castrovilli parte liberando uno stipendio

Il calciomercato in casa Lazio si muove con trattative improvvise che si chiudono nel giro di poche ore. Il caso di Gaetano Castrovilli che in pochissimo tempo si è trasferito in Brianza per vestire la maglia del Monza. Stamattina svolgerà le visite mediche e la Lazio può sorridere per aver liberato uno slot e uno stipendio per favorire possibili colpi in entrata.

A tener banco è ancora la telenovela Cesare Casadei, oggi può essere decisamente la giornata della chiusura dopo tante voci, veritiere e meno, che si sono rincorse su questa trattativa. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero che riepiloga l'andamento dei contatti tra Lazio, Chelsea e giocatore.

I passi della trattativa per Casadei

La giornata chiave, riporta il quotidiano, è mercoledì 29 gennaio. Arriva la stretta di mano definitiva tra il Ds della Lazio Angelo Fabiani e l'entourage del giocatore per il contratto di Casadei, durata di 4 anni e mezzo con stipendio di 1,4 milioni per il primo anno sino ad arrivare a 1,9 nell'ultimo. L'ostacolo rimane l'ok dei Blues alla proposta di 13 milioni più il 35% della futura rivendita, con il pagamento dilazionato oltre il 30 giugno, unico escamotage biancoceleste per superare il problema indice di liquidità del bilancio. Doveva uscire almeno un elemento per coprire l'ingaggio di Casadei in questo gennaio. Basic ha respinto il trasferimento alla Cremonese mentre Castrovilli dice sì al Monza con la stessa formula di Akpa Akpro, ovvero un prestito secco fino al termine del campionato. L'addio è ovviamente subordinato alle visite mediche di stamattina, particolare non di poco conto dopo il calvario al ginocchio.

Ipotesi difensore per la Lazio

Un dettaglio da non trascurare è anche il forte interesse che i biancocelesti stanno avendo per un centrale difensivo da regalare a mister Baroni. Infatti Fabiani e Lotito stanno lavorando anche su questo fronte ritenendolo importante al pari di una entrata a centrocampo.

Il nome da portare a Formello è quello di Sylla, giovane centrale dello Strasburgo. La Lazio sta lavorando con Ali Barat, agente di Casadei e appunto di Sylla. Lo Strasburgo lo ha pagato 20 milioni strappandolo a Napoli e Fiorentina, ma ora ha aperto al prestito, anche se non è facile chiudere una trattativa simile in poche ore e in questi ultimi giorni di mercato. Intanto con l'uscita di Castrovilli può essere reintegrato definitivamente Hysaj nella lista over per il campionato. Oggi Patric effettuerà l'ultima seduta che decifrerà i tempi del rientro.