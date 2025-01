Juventus-Lazio, Simonetti: “Amareggiata per il risultato. Ci sono stati episodi dubbi che…”

Con la sconfitta subita al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, la Lazio non ha automaticamente passato il turno e di conseguenza è stata eliminata definitivamente dalla competizione nazionale. La doppietta di Simonetti e la rete di Kajan non è bastata alla Lazio per arrivare in semifinale: le biancocelesti hanno condotto una prestazione ottima in un campo particolarmente complesso, ma hanno purtroppo scontato la pesante sconfitta subita nel match d’andata al Fersini per 3-1, motivo per cui la doppietta della bianconera Kullberg nella gara di ritorno disputata quest’oggi è stata fatale.



Al termine della gara contro le bianconere, il centrocampista biancoceleste, Flaminia Simonetti, autrice della doppietta della Lazio, è intervenuta ai microfoni ufficiali della società per commentare la sfida contro la Juventus.

Nonostante il risultato finale, che emozione è stata segnare la tua prima doppietta con la Lazio?

È stata un’emozione bellissima, è stata una liberazione dopo settimane particolari. Avevo voglia di dare il mio contributo alla squadra in una gara così importante. Sicuramente sono stata tanto felice, ma poi amareggiata dal risultato.

Ti sei ritrovata in una posizione inedita in cui avevi più possibilità di fare goal

La posizione mi ha aiutata. Io sono a disposizione del mister, che vede allenarci e che ci vive addosso il vestito migliore per noi. Dove mi impiega cerco di dare sempre il mio meglio.

Sulla gara contro la Juventus e la conseguente eliminazione

Faremo i complimenti alla Juventus, ma come all’andata ci hanno penalizzato degli episodi un po’ dubbi che ci hanno negato il passaggio del turno.

