Conferenza Palladino: "Partita equilibrata. Stadio vuoto? Capiamo la scelta dei tifosi"

Dopo i 90' dell'andata della semifinale di Coppa Italia, il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa.

Una bella partita, equilibrata perché la Lazio è una squadra forte. Allenata molto bene, che ti può mettere in difficoltà. Ottima prestazione di grande qualità, primo tempo fatto molto bene dove abbiamo messo in difficoltà la Lazio con il palleggio, ma potevamo essere più incisivi negli ultimi metri. Nel secondo tempo, dopo il gol preso c'è stata un'ottima reazione. Grande prova di carattere. Ci portiamo a casa un ottimo risultato. Il secondo tempo sarà a casa nostra, dove vogliamo provare ad arrivare in finale. La sfida è ancora aperta.

Sarà un 50 e 50. Partite di questo livello credo che sarà 50 e 50, affrontiamo una squadra di grande valore. Tutto aperto al ritorno.

Dispiace vedere uno stadio vuoto proprio per la cornice di pubblico, il calcio è bello perché ci sono i tifosi, giocare cosi non è bello per il calcio. Ma capiamo che sia una scelta dei tifosi.

Sarebbe stato meglio giocare in date più ravvicinate, un conto che giochi oggi e tra un mese, vedremo di recuperare giocatori importanti. Accettiamo quella che è stata la decisone. C'è una competizione maggiore sulla partita secca, ma accettiamo questa scelta. Siamo felici perché è un orgoglio essere in tre competizioni. Dobbiamo recuperare in fretta le energie.

Non ci ho pensato. Già stiamo preparando la partita con l'Udinese. Non penso a quello che sarebbe potuto essere, mi godo questo momento. È bello giocare in tre competizioni. Ho sentito qualche allenatore lamentarsi sui calendari, ma io sono felice. Motivo di grande orgoglio fare più partite possibile.

La nostra bravura starà nel cercare di recuperare le energie. Quelli che non vengono chiamati in causa devono essere bravi a fare bene quando subentrano, siamo un po' corti davanti, ma a breve recupereremo Raspadori, Ederson e De Ketelare.

Sto dando tutto per questa maglia. Grande occasione. Fino a qualche mese fa ero a casa a vedere le partite. È arrivata questa chiamata ambiziosa. Cerco di dare tutto me stesso. Bello lavorare in questa società e risultati si vedono.