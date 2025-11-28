Pedullà: "Possibili proposte dall'Arabia per Nuno Tavares dopo il no in estate della Lazio"

Il calciomercato si avvicina. La sessione invernale sarà decisiva per molti club. In casa Lazio c'è la speranza di poter operare il più possibile. Dalle voci che circolano finora l'ipotesi più concreta è quella che i capitolini potranno operare solo a saldo zero, da qui la voce di una concreta operazione per Lorenzo Insigne in entrata ( che permetterebbe di avere una uscita solo in termini di ingaggio per il calciatore ex Napoli ) .

Un occhio da riservato anche al calciomercato in uscita. I biancocelesti devono vendere e creare plusvalenze importanti per equilibrare il bilancio. Uno dei nomi che da mesi crea interessi è quello di Nuno Tavares, terzino sinistro che ha fatto vedere grande qualità lo scorso anno ma che ha il neo condizione fisica a remare contro. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha fatto un'analisi su quelli che sono gli interessamenti per il calciatore con la possibile destinazione araba, mondo calcistico che aveva provato l'affondo nell'ultima finestra estiva di calciomercato.

Le parole di Pedullà su una partenza di Nuno Tavares

Nuno Tavares non può certo essere considerato blindatissimo in casa Lazio. Lo scorso 8 giugno vi avevamo parlato di una proposta Al Hilal respinta, c’era il gradimento di Inzaghi e sul tavolo c’era un assegno di 25 milioni più eventuali bonus. Era un’offerta importante, ma la Lazio aveva ritenuto opportuno non procedere perché considerava Tavares incedibile, convinta che con Sarri sarebbe tornato ai livelli del girone di andata della scorsa stagione. In realtà, tra infortuni e problemi vari Tavares è tornato da poco disponibile, non si può dire che sia l’ideale per dare garanzie alla linea difensiva che ha collezionato ben 7 clean sheet in 12 partite. Quindi, occhio alle eventuali nuove proposte dall’Arabia, non solo da parte dell’Al Hilal: se l’offerta fosse congrua, potrebbe essere presa in considerazione. Non dimenticando due cose: puntare su uno specialista di fascia non più titolare fisso avrebbe poco senso; in caso di cessione la Lazio dovrebbe versare una quota all’Arsenal di circa il 40 per cento. Situazione da tenere sotto controllo.