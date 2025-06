La Lazio sfida il Burnley in amichevole: il comunicato

Non è iniziata nel migliore dei modi la progettazione della stagione 2025/26 della Lazio che con ogni probabilità si vedrà negata la possibilità di operare sul mercato in entrata e dovrà lavorare su quello in uscita per rientrare nei nuovi parametri. La situazione è delicatissima e merita la massima attenzione, nel frattempo però è stata ufficializzata una nuova amichevole pre-campionato che la Lazio disputerà in Inghilterra contro il Burnley, il 9 agosto alle 16:00 (ora italiana).

Il comunicato della Lazio

Nuovo impegno internazionale per la S.S. Lazio: sabato 9 agosto 2025, i biancocelesti scenderanno in campo al Turf Moor Stadium per affrontare il Burnley FC, con calcio d’inizio alle ore 15:00 locali (16:00 italiane). La partita rappresenta un importante banco di prova nel percorso di preparazione precampionato, offrendo alla squadra guidata da Maurizio Sarri l’occasione di confrontarsi con una formazione solida e ambiziosa della Premier League. Un appuntamento di prestigio che conferma la volontà del Club di misurarsi su palcoscenici internazionali, dando continuità a un percorso di crescita tecnica e identitaria. Tutte le informazioni su biglietteria e copertura mediatica saranno disponibili prossimamente sui canali ufficiali della Società.

Il comunicato del Burnley

Gli uomini di Scott Parker concluderanno il programma pre-campionato contro la Lazio, squadra di Serie A. Il Club può confermare che la squadra di Scott Parker ospiterà la SS Lazio, squadra di Serie A, in un'amichevole pre-campionato a Turf Moor sabato 9 agosto alle 15:00. Gli avversari del precampionato vantano una ricca storia nella massima serie del calcio italiano. La squadra è stata campione d'Italia nel 1974 e nel 2000, ha vinto sette volte la Coppa Italia, cinque volte la Supercoppa Italiana, e sia la Coppa delle Coppe UEFA che la Supercoppa UEFA. Dopo aver conquistato il settimo posto in Serie A la scorsa stagione, la Lazio ha dato il benvenuto al nuovo allenatore Maurizio Sarri all'inizio di questo mese in vista della stagione 2025/26. L'amichevole sarà l'ultima partita prima che i Clarets diano il via al loro cammino in Premier League in trasferta contro il Tottenham Hotspur sabato 16 agosto. Acquista subito la tua esperienza pre-stagionale al Turf Moor e sostieni la squadra prima dell'inizio della stagione 2025/26! Dettagli del biglietto: · Abbonati adulti: £ 15 · Abbonati convenzionati: £ 10 (Include anziani (65+), minori di 21 anni, minori di 18 anni e minori di 12 anni) · Adulti: £20 · Riduzioni: £15 (Include anziani (65+), minori di 21 anni, minori di 18 anni e minori di 12 anni) Date di vendita dei biglietti: · Fase 1 – Venerdì 27 giugno, ore 10:00 Abbonati 2025/26 e membri Premium BFC (fino a 4 biglietti per numero Claret) · Fase 2 – Martedì 1 luglio, ore 10:00 2025/26 Membri BFC Extra e BFC Junior Chi prima arriva, meglio alloggia · Fase 3 – Mercoledì 2 luglio, ore 10:00 Vendita generale (soggetto a disponibilità) Chi prima arriva, meglio alloggia Ospitalità: · Ospitalità completa (Longside Lounge): £ 100 a persona · Accesso alla lounge (Jimmy McIlroy Suite): £ 20 a persona (cibo non incluso) Accesso allo stadio: I biglietti per questa partita saranno venduti nelle seguenti aree · Bob Lord Stand: Blocchi 1-6 · Jimmy McIlroy: Tutti i blocchi · Tribuna Nord Inferiore: Blocchi 4-8 Si prega di notare che gli abbonamenti non sono validi per questa partita e la tribuna Barnfield Construction sarà chiusa per motivi operativi. Prenota qui il tuo biglietto per la partita! Per ulteriore assistenza, contatta la nostra biglietteria scrivendo a [email protected] .

