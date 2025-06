Serie A, la classifica degli ascolti tv nel 2024/25: la posizione della Lazio

La stagione 2024/25 della Serie A, trasmessa in Italia da DAZN e Sky, ha rappresentato l’inizio del nuovo ciclo dei diritti televisivi, ma nonostante le aspettative legate a questa novità, i dati di ascolto non hanno fatto registrare variazioni significative rispetto all’anno scorso. In sostanza, l’interesse del pubblico televisivo è rimasto stabile, senza particolari crescite né cali rilevanti.

Di seguito la classifica degli ascolti tv stilata da Calcio e Finanza.

Serie A, classifica degli ascolti tv nel 2024/25

Juventus: 51,5mln

Inter: 47,4mln

Milan: 41,3mln

Napoli: 37,7mln

Roma: 34,8mln

Atalanta: 26,6mln

Lazio: 24,5mln

Fiorentina: 21,2mln

Bologna: 18,5mln

Torino: 17,9mln

Lecce: 16,9mln

Como: 16,5mln

Cagliari: 16,5mln

Genoa: 15,9mln

Verona: 15,9mln

Udinese: 15,3mln

Monza: 15,0mln

Empoli: 14,9mln

Venezia: 14,1mln

Parma: 13,0mln

