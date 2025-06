Mercato Lazio, intrecci con il Torino per la porta: la situazione

Torino e Lazio, incroci di mercato: Montipò tra le opzioni

Il futuro di Marco Baroni, nuovo allenatore del Torino, si lega ancora una volta alle strategie di mercato della Lazio. L’ultimo incrocio riguarda il portiere del Verona, Lorenzo Montipò. Lotito e Fabiani lo avrebbero preso in considerazione come possibile vice di Provedel, qualora Mandas dovesse lasciare la Capitale. Tuttavia, come riporta Tuttosport, anche il Torino è sulle sue tracce. Il direttore tecnico Vagnati, infatti, è alla ricerca di un'alternativa a Milinkovic-Savic, nel mirino del Milan. Baroni conosce bene Montipò, avendolo allenato durante l’ultima stagione al Verona. Con un contratto fino al 2026 e una valutazione attorno ai 5 milioni di euro, il portiere classe '95 rappresenta un'opzione interessante.

Fraioli

La strategia granata per la porta: Caprile in cima alla lista

Nonostante l'interesse per Montipò, il Torino considera Elia Caprile la priorità per la porta. Il portiere, di proprietà del Napoli, è attualmente al Cagliari che può riscattarlo per 8 milioni e potrebbe rivenderlo per una cifra tra i 13 e i 15 milioni. In alternativa, Vagnati tiene d'occhio anche altri profili: oltre a Montipò, figurano Jardim del Vasco da Gama e Provedel della Lazio. Quest’ultimo, però, appare meno probabile: sotto la guida di Baroni ha perso il posto da titolare in biancoceleste a favore di Mandas. Di conseguenza, la pista che porta a Provedel resta fredda, mentre Caprile rimane l’obiettivo principale del Torino per difendere i pali nella prossima stagione.