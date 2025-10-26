Lazio-Juventus, Modesto: "Partita importante per ritrovare la vittoria"

L'intervento nel pre partita del direttore tecnico bianconero Francois Modesto

Ginevra Sforza /

Igor Tudor torna all'Olimpico di Roma. Questa volta da avversario per la seconda volta da quando è sulla panchina della Juventus - la prima risale alla terzultima giornata di campionato terminata poi 1-1. Una serata determinante soprattutto per il futuro del croato, sempre più in bilico a seguito delle ultime uscite stagionali che hanno messo fortemente in discussione la sua permanenza a Torino. 

In attesa del match contro i biancocelesti di mister Sarri, il direttore tecnico, Francois Modesto, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida contro la sua ex squadra, di seguito le sue parole.

Modesto nel pre gara a Dazn

Tudor? Siamo molto felici del suo lavoro. Partita importante per ritrovare la vittoria. Tanti grandi campioni spesso fanno fatica all'inizio. Hanno sempre fatto goal e anche stasera spero lo faranno. Situazione complessa contrattuale di Vlahovic? È un leader si questa squadra e ha accolto bene i nuovi attaccanti. 

Continua il direttore tecnico

Se sono mancati leader in questa Juventus? Li abbiamo. Come Bremer che purtroppo è infortunato, ma li abbiamo anche sul campo. Koopmeiners? Si allena bene, molto serio sta crescendo tanto e siamo contenti della suo rendimento, speriamo che già da questa sera faccia vedere quello che ha già fatto con l'Atalanta.

