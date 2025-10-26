Lazio-Juventus, Modesto: "Partita importante per ritrovare la vittoria"

Igor Tudor torna all'Olimpico di Roma. Questa volta da avversario per la seconda volta da quando è sulla panchina della Juventus - la prima risale alla terzultima giornata di campionato terminata poi 1-1. Una serata determinante soprattutto per il futuro del croato, sempre più in bilico a seguito delle ultime uscite stagionali che hanno messo fortemente in discussione la sua permanenza a Torino.

In attesa del match contro i biancocelesti di mister Sarri, il direttore tecnico, Francois Modesto, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida contro la sua ex squadra, di seguito le sue parole.

Tudor? Siamo molto felici del suo lavoro. Partita importante per ritrovare la vittoria. Tanti grandi campioni spesso fanno fatica all'inizio. Hanno sempre fatto goal e anche stasera spero lo faranno. Situazione complessa contrattuale di Vlahovic? È un leader si questa squadra e ha accolto bene i nuovi attaccanti.

Se sono mancati leader in questa Juventus? Li abbiamo. Come Bremer che purtroppo è infortunato, ma li abbiamo anche sul campo. Koopmeiners? Si allena bene, molto serio sta crescendo tanto e siamo contenti della suo rendimento, speriamo che già da questa sera faccia vedere quello che ha già fatto con l'Atalanta.