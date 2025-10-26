Milinkovic-Savic rinnova con l’Al-Hilal: ecco fino a quando

Prosegue l’avventura di Milinkovic Savic con l’Al-Hilal, arriva l’annuncio ufficiale

Emanuele Petrucci /
Milinkovic Savic
Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images via OneFootball

Ex Lazio, Milinkovic-Savic rinnova con l’Al-Hilal
 

La storia tra l’Al-Hilal e Milinkovic-Savic è destinata a proseguire: il centrocampista ex Lazio aveva un contratto che lo legava fino al 2026 con il club arabo. In questi minuti, attraverso i propri canali ufficiali l’Al-Hilal ha annunciato il rinnovo del contratto: Milinkovic proseguirà la sua esperienza in Arabia fino al 2028.

L’Al-Hilal annuncia il rinnovo del contratto di Milinkovic-Savic

