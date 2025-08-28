Mattei: "Domenica la squadra dovrà riconquistare i tifosi con una prova di orgoglio"

Le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo per la prima partita casalinga della stagione 2025/2026, infatti, domenica 31 agosto alle ore 20:45 è in programma Lazio-Hellas Verona e la rosa biancoceleste dovrà tentare in ogni modo di portarsi a casa i 3 punti, soprattutto data la dolorosa sconfitta a Como e la vittoria in casa assente dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio. Riguardo l'incontro e sulla delusione dei tifosi si è espresso Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

Stefano Mattei a Radiosei

Su Lazio-Hellas Verona

Credo che domenica all’Olimpico non ci sarà un clima di festa pur essendo la prima in casa della stagione. La squadra dovrà conquistare il pubblico con una prova di orgoglio, scacciando la contestazione che ci sarà, magari permettendo ai tifosi di concentrarsi sulla partita senza pensare ad altro. Ecco, dalla squadra mi aspetto una prova di orgoglio, carattere e riscatto dopo la prestazione di Como.

Sul mercato

Qualora arrivasse una proposta, che ci può stare, basterebbe dire che i migliori non sono in vendita; 4-5 calciatori invece sono in attesa di trovare una destinazione.

Sulla mancata convocazione di Guendouzi dalla Franci