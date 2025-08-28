Mattei: "Domenica la squadra dovrà riconquistare i tifosi con una prova di orgoglio"
Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo la prima partita casalinga delle aquile, Lazio-Hellas Verona
Le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo per la prima partita casalinga della stagione 2025/2026, infatti, domenica 31 agosto alle ore 20:45 è in programma Lazio-Hellas Verona e la rosa biancoceleste dovrà tentare in ogni modo di portarsi a casa i 3 punti, soprattutto data la dolorosa sconfitta a Como e la vittoria in casa assente dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio. Riguardo l'incontro e sulla delusione dei tifosi si è espresso Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.
Stefano Mattei a Radiosei
Su Lazio-Hellas Verona
Credo che domenica all’Olimpico non ci sarà un clima di festa pur essendo la prima in casa della stagione. La squadra dovrà conquistare il pubblico con una prova di orgoglio, scacciando la contestazione che ci sarà, magari permettendo ai tifosi di concentrarsi sulla partita senza pensare ad altro. Ecco, dalla squadra mi aspetto una prova di orgoglio, carattere e riscatto dopo la prestazione di Como.
Sul mercato
Qualora arrivasse una proposta, che ci può stare, basterebbe dire che i migliori non sono in vendita; 4-5 calciatori invece sono in attesa di trovare una destinazione.
Sulla mancata convocazione di Guendouzi dalla Franci
Il punto è che quando una squadra viene ridimensionata tutti ne risentono, il titolo Lazio perde quota in tutto. Questa è la conseguenza di un mercato che non si poteva fare e di un ridimensionamento globale. Il ridimensionamento che sta avvenendo alla Lazio penalizza anche la vendita dei calciatori. Se una squadra vince, aumenta il brand e anche l’appeal del giocatore stesso. Il centrocampo migliore al momento è con Cataldi al centro con Rovella e Guendouzi ai lati. Questa società si sta arrampicando sugli specchi, il potenziale della rosa è quello che è diventano titolari calciatori che in passato non lo erano.