Vecino, futuro in bilico alla Lazio: la sua situazione

Betis in pressing, ma tutto è ancora aperto

Non è più una sorpresa che Matías Vecino abbia diversi estimatori sul mercato. Tra le squadre più interessate al centrocampista uruguaiano spicca il Betis Siviglia, che lo vorrebbe come sostituto di Johnny Cardoso, ma anche Como e Benfica hanno mostrato attenzione. Il tecnico Pellegrini ha espresso un gradimento concreto, rendendo la pista spagnola particolarmente calda. Vecino, dal canto suo, si aspettava un segnale da parte della Lazio al termine della stagione, ma questo segnale non è mai arrivato.

by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Il nodo Lazio: Sarri può fare la differenza

L’assenza di comunicazioni da parte del club ha alimentato l’irritazione del giocatore, che ora riflette sul proprio futuro. Tuttavia, l’arrivo di Maurizio Sarri potrebbe rimescolare le carte: in passato ci sono stati alcuni attriti tra i due, ma tutto sembra ormai superato. Sarri stima Vecino e questo potrebbe favorire la sua permanenza. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma nei prossimi giorni la società potrebbe contattare il giocatore per discutere le condizioni di un eventuale rinnovo.

Il Corriere dello Sport