Lazio, Sarri torna in Serie A dopo 529 giorni: il mister pronto al rilancio dei biancocelesti

Tutto pronto per questo inizio di campionato: Sarri adesso non deve più aspettare perché la sua voglia di rilanciare la Lazio, sempre stata più forte della delusione per il blocco di mercato, oggi potrà trovare risposta sul campo del Como.

La Serie A riabbraccia Sarri dopo 529 giorni

Il campionato di Serie A si prepara a riabbracciare uno dei migliori allenatori sulla piazza ufficialmente oggi pomeriggio alle 18:30, un anno e mezzo dopo il suo doloroso addio, nel marzo del 2024: sono passati 529 giorni dalla sua dimissioni, coincidenti con un momento di vita molto difficile per il Comandante (Mau avrebbe perso, poco dopo, mamma Clementina è uno zio carissimo, eventi che lo distraevano completamente dal pallone, tanto da non poter reggere i tumulti dello spogliatoio). Ad inizio giugno, invece, Sarri è tornato più carico che mai non ha mollato nemmeno dopo aver scoperto del blocco di mercato, nonostante avesse già firmato e non fosse stato informato di questo imprevisto. Il mister l’avrebbe potuto fare un passo indietro, appellarsi alla scusa di non essere stato informato e ritirarsi, invece la voglia di Sarri di ritornare alla Lazio è stata talmente forte da non poter essere abbattuta neanche da un grosso inaspettato problema di mercato.

Tutto il lavoro in ritiro

In questo primo ritiro a Formello, dopo molti anni di viaggi in montagna, Sarri ha preparato la squadra alla stagione 2025-2026. È stato un grande ritiro, fatto di riservatezza e intimità per giocatori della Lazio che non hanno potuto incontrare i tifosi a causa della decisione, presa dalla società, di tutelare, il più possibile, in un’estate così particolare, i giocatori da eventuali cliniche esterne. Sarri ha sempre sentito la pressione di dover garantire ai tifosi della Lazio un grande percorso per il prossimo anno, tanto da aver detto le seguenti parole e i suoi ragazzi: “Non ci sono alibi per nessuno. Siamo questi e tutti dobbiamo far bene per forza. Quindi diamo tutto“, il concetto espresso dal primo giorno di ritiro.

Continua nella prossima pagina