Fabregas contro Sarri, da Chelsea a Como: la sfida tra allievo e maestro si accende in campo

Oggi riprende il campionato anche per altre squadre di Serie A come Como e Lazio che si sfideranno sul campo dei lombardi a partire dalle 18:30.

Fabregas e Sarri: l’allievo e il maestro

Come riporta Il Corriere dello Sport, Como-Lazio è una sfida importante anche per il rapporto Fabregas-Sarri: si potrebbe dire una “sfida nella sfida“, per molti un vero e proprio esempio di calcio-bellezza. I due allenatori si conoscono già molto bene e si sono incrociati al Chelsea, quando Sarri era in panchina e Fabregas in campo. All’inizio fra i due scoppiò una meravigliosa intesa, poi un leggero strappo. Fabregas, sognando un futuro da allenatore, diceva di Sarri: “Mi ispiro a lui“. Quando il mister impose Jorginho al suo posto, invece, il rapporto fra i due si complicò: il Comandante preferiva, rispetto a Fabregas, il centrocampista brasiliano, arrivato a Londra per 60 mln e avuto già a Napoli. Fabregas, un giocatore molto ambizioso, non poteva dirsi di certo soddisfatto di giocare solo l’Europa League e la Coppa di Lega. Lo spagnolo avrebbe voluto essere sempre protagonista del Chelsea di Sarri. Questo iniziale leggero strappo avrebbe portato, in seguito, all’addio di Fabregas al Chelsea e ai saluti con mister Sarri.

Un nuovo incontro per i due allenatori

Oggi, dopo tutti questi anni, i due allenatori, l’allievo e il maestro, si ritrovano al Senigallia di Como, uno contro l’altro. Le due squadre hanno un trascorso molto diverso perché i lombardi hanno speso circa 100 milioni di euro per il mercato, si sono rinforzati e hanno lavorato sul miglioramento dell’organico - basti pensare all’arrivo, concretizzato negli ultimi giorni, di un giocatore carismatico e di esperienza come Álvaro Morata - al contrario, come sappiamo, la Lazio dei tre indici bloccati non ha potuto fare mercato, ma solo chiudere riscatti degli acquisti di un anno fa. Di conseguenza, il mercato mette di fronte alle due società agli antipodi due esempi di percorso estivo svolto in preparazione di questa stagione. Come finirà questa partita?