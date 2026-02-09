Conferenza Sarri: "Possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere"

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Juventus-Lazio

Juventus-Lazio: la conferenza stampa di Sarri

Il ricordo di Michele Haimovic

Ci tenevamo a ricordare il giornalista Michele Haimovic che era una grande persona e un grande giornalista. Io ho fatto due anni insieme a Empoli e purtroppo è venuto a mancare ad un'età in cui nessuno dovrebbe mancare. Mi dispiace per tutta la sua famiglia.

La squadra

Il morale della squadra l'hai visto in campo perché questa squadra lavora con difficoltà enormi ma non ha mai mollato. A noi possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere. Io non parlerei tanto dei singoli ma della prestazione tosta da squadra. Il rammarico non è per il 2-2 della Juve, perchè ci poteva stare, ma il vero rammarico è per le occasioni sbagliate nel finale. Ho visto una bella prova di tutti e un altro rammarico è stato quello di non poter alzare i centimetri nella nostra area di rigore. Io ho visto una bella partita di Nuno Tavares questo è un bel segnale.

Gli infortuni

Quando Nuno ha avuto i crampi volevo mettere Romagnoli per avere un saltatore in più. Basic può essere quello con problemi più grandi, invece gli altri solo crampi.

Maldini

Per Maldini stiamo lavorando sul ruolo di attaccante. Ha caratteristiche tecniche per fare ogni ruolo.

La Coppa Italia