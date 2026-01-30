Pedullà: "Svelerò dei retroscena ai tifosi laziali"
L'annuncio dell'esperto di mercato sui propri canali social
Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Alfredo Pedullà ha acceso l’attenzione dei tifosi laziali con un annuncio pubblicato sui propri canali social. L’esperto di calciomercato ha anticipato che svelerà alcuni retroscena legati alla situazione della Lazio, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere novità significative.
L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 14, momento in cui Pedullà promette di fare chiarezza su dinamiche finora rimaste dietro le quinte. Un’attesa che cresce in un periodo già delicato per l’ambiente biancoceleste, tra mercato e tensioni interne.